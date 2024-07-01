Denizli Büyükşehir Belediyesi, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin son 16'ya yükselmesiyle heyecanını dev ekranlar aracılığıyla şehir sakinleriyle paylaşıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin başarılı performansıyla coşkuyu şehrin her köşesine taşıyor. A Milli Futbol Takımı'nın 2 Temmuz 2024 Salı günü saat 22.00'de Avusturya ile oynayacağı kritik maç, Delikliçınar Meydanı, Çamlık Parkı girişi, Adalet Parkı ve Fatih Mahalle Muhtarlığı önünde kurulan dev ekranlarda canlı olarak izlenebilecek.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Çekya zaferini birlikte kutlayan Denizlililere bu kez de Avusturya maçını birlikte izlemeye çağırdı. EURO 2024 coşkusunu dört bir yanında hissettireceklerini belirten Başkan Çavuşoğlu, "Denizli olarak bu büyük turnuvadaki milli takımımıza desteklerimizi devam ettireceğiz. Maçı birlikte izleyerek, umarım güzel bir galibiyetle coşkumuzu taçlandırırız. Bizim çocuklara başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Denizli halkı, EURO 2024 heyecanını büyük bir coşkuyla yaşarken, dev ekranlar aracılığıyla maçı izleyerek takımlarına destek verecek. Şehrin farklı noktalarına kurulan ekranlar, futbol tutkunlarının bir araya gelerek milli takımlarına olan sevgi ve desteğini göstermelerini sağlayacak.