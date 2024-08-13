Denizli’nin Honaz ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayı, jandarma dedektiflerini bile şaşkına çevirdi. Hırsızların, fabrikanın servis şoförü ile iş birliği yaparak dikkat çekmeden hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı.

JASAT Timi harekete geçti

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Honaz Organize Sanayi Bölgesi’nde artış gösteren kablo hırsızlıklarını aydınlatmak için yoğun bir çalışma yürüttü. JASAT dedektiflerinin detaylı araştırması sonucunda, fabrikanın servis şoförü Muharrem K. (50) ile gece saatlerinde fabrikanın içine giren hırsızların, servis minibüsünü bu suç için kullandığı belirlendi.

Hırsızlar suçüstü yakalandı

Yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, JASAT dedektifleri ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortaklaşa bir operasyon düzenledi. Operasyonda, servis şoförü Muharrem K. ve suç ortakları Naim Y. (38) ve Ökkeş Ş. (48), fabrikadan çaldıkları kablolarla birlikte suçüstü yakalandı. Takip edilen servis minibüsünde yapılan aramada, çalınan kablolar ele geçirildi.

38 ayrı suçtan 25 yıl hapis cezası

Gözaltına alınan Muharrem K., Naim Y. ve Ökkeş Ş., sorgulanmak üzere Honaz İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Şüphelilerin yapılan GBT sorgularında, Muharrem K.’nın 4, Naim Y.’nin 3, Ökkeş Ş.’nin ise 38 ayrı suç kaydı bulunduğu ve Ökkeş Ş.’nin ayrıca 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Tutuklandı

Sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen Muharrem K. ve Naim Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ökkeş Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.