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12 yaralı, Çivril ve Çal ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Tedavileri sonrasında hastaneden taburcu edilen yaralıların sağlık durumları stabil. Kazayla ilgili detaylı inceleme ve soruşturma başlatıldı, olayın nedenleri araştırılıyor.

Sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yaralılara ilk yardım sağlandı.

Manisa'da iki araç çarpıştı | Karı koca hayatını kaybetti

Manisa'da iki araç çarpıştı | Karı koca hayatını kaybetti

Denizli 'nin Çal ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası nda, 12 kişi yaralandı. Kaza, yerel yetkililerin acil müdahalesiyle sonuçlanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı ve tedavileri sürdürüldü.

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