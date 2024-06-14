Denizli'nin Çal ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, 12 kişi yaralandı. Kaza, yerel yetkililerin acil müdahalesiyle sonuçlanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı ve tedavileri sürdürüldü.
Denizler Mahallesi Çivril-Denizli kara yolunda gerçekleşen kaza, otobüsün kontrolden çıkması sonucu meydana geldi.
Olay yerinde müdahale edildi
Sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yaralılara ilk yardım sağlandı.
12 yaralı, Çivril ve Çal ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Tedavileri sonrasında hastaneden taburcu edilen yaralıların sağlık durumları stabil. Kazayla ilgili detaylı inceleme ve soruşturma başlatıldı, olayın nedenleri araştırılıyor.
Editör: Nurican ALBAYRAK