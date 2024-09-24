Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, Sümer Mahallesi'ndeki köprülü kavşakta meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, köprüden 5 metre yükseklikten ters düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı.

Kazanın ayrıntıları

Kaza, Ankara Bulvarı üzerindeki köprülü kavşakta sabah saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, otomobiliyle seyir halinde olan Neriman Güngör, fasılalı yanan ışıklardan geçerken kavşağa girmek isteyen A.İ.M. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Güngör'ün aracı savrulup demir bariyerleri aştı ve köprüden aşağıya düştü.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Güngör ve yolcusu Fahri Dayan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 18 yaşındaki yolcu Recep Boyacı ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatıldı

Kaza sonrası sürücü A.İ.M. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kazanın ardından alt geçit bir süre trafiğe kapatıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Boyacı'nın cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobilin kaldırılmasının ardından Ankara Bulvarı'nda trafik tekrar normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.