Türkiye genelinde düzenlenen 'Kıskaç-22' operasyonları kapsamında, Denizli'de 74 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyonun detaylarını paylaştı.

Kıskaç-22 operasyonları devam ediyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son dört gündür 27 ilde FETÖ’ye yönelik yürütülen 'Kıskaç-22' operasyonlarında 74 şüphelinin yakalandığını belirtti. Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonların, İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM şubeleri tarafından yürütüldüğünü ifade etti.

Detaylar ve yakalanan şüphelilerin bağlantıları

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, FETÖ’nün sözde 'Adliye Mahrem', 'Askeri Mahrem', 'Emniyet Mahrem' ve 'Güncel Yapılanma' gibi farklı organizasyonlarında faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Şüphelilerin, ankesörlü telefonlar aracılığıyla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları belirlendi. Ayrıca, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan şüphelilerin ifadelerinde ve teşhislerde isimlerinin geçtiği bildirildi.

Operasyonun kapsamı ve ele geçirilenler

Adana, Ankara, Antalya, Ardahan, Aksaray, Bartın, Bursa, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Isparta, İzmir, Karaman, Kocaeli, Konya, Kütahya, Kırşehir, Malatya, Manisa, Mersin, Ordu, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa ve Tokat’ta düzenlenen operasyonlarda çok miktarda döviz, Türk Lirası, altın ve dijital materyal ele geçirildi.