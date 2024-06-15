Denizli'nin Bozkurt ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, semt pazarında büyük bir karmaşaya ve panik anlarına neden oldu. Meteorolojinin günler öncesinden Denizli için yaptığı uyarılar doğrultusunda hazırlıklı olan vatandaşlar, yine de fırtınanın etkisiyle zor anlar yaşadı.

Kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkileyen fırtına, özellikle Acıpayam, Babadağ, Çal, Honaz, Kale, Pamukkale ve Tavas ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarına müdahaleyi güçleştirerek, alevlerin geniş bir alana yayılmasına sebep oldu. Bozkurt ilçesinde ise semt pazarını vuran fırtına, pazarcı esnafa ve alışveriş için gelen vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Havada uçan eşyalar zor anlar yaşattı

Zaman zaman saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtına, Bozkurt ilçesinin merkezi noktası olan Çarşı Meydanı'nda kurulan semt pazarında esnafın güneşten korunmak için astığı çadırları yerinden söktü. Şiddetli rüzgar, tezgah ve stantlardaki ürünleri sağa sola savurdu. Alışveriş için pazara gelen vatandaşlar, havada uçan eşyalardan kendilerini korumaya çalışırken, pazarcı esnaflar kendi ürünlerini ayıklayabilmek için büyük çaba harcadı.

Bozkurt pazaryerinde fırtınanın neden olduğu karmaşa ve panik anları bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kaçışan vatandaşlar, uçuşan eşyalar ve devrilen çadırlar yer aldı. Pazarcıların ve vatandaşların yaşadığı bu zor anlar, fırtınanın etkisinin ne denli güçlü olduğunu gözler önüne serdi.