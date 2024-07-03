Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, freni patlayan bir otomobil orta refüjdeki ağaçlara çarparak paramparça oldu. Kazada 2’si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Otomobil parçalarına ayrıldı

Kaza, Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi’nde, Denizli-İzmir karayolunda gerçekleşti. 07 AAB 978 plakalı Tofaş marka otomobil, Hacıeyüplü Kavşağı'nı geçtikten sonra, iddialara göre freni patladı. Kontrolden çıkan ve yüksek hızda olan araç, orta refüje çıkarak ağaçlara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil parçalanarak savrulurken, ön tarafı çarptığı ağaca takılı kaldı. Kopan motor ve diğer parçalar ise yola saçıldı.

5 kişi yaralandı

Otomobilde bulunan 6 kişiden 5’i, kazanın etkisiyle yaralandı. İlk müdahaleyi yoldan geçen sürücüler yaptı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Güvenlik önlemleri alındı

Polis ekipleri, kazanın ardından yola saçılan parçaların başka kazalara yol açmaması için güvenlik önlemleri aldı.