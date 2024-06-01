Denizli Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli Fotoğrafçılık Kulübü tarafından düzenlenen "Temel Fotoğrafçılık Eğitimi ve Fotoğraf Çekimi" kursunda başarıyla tamamlayan katılımcıların eserleri sergi açılışıyla sanatseverlerle buluştu. Başkan Çavuşoğlu, Denizli'nin sokaklarının sanatla buluşacağını vurguladı.

Başkan Çavuşoğlu: "Denizli’nin meydanları sanatla buluşacak"

Denizli Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda, Genç Denizli Fotoğrafçılık Kulübü ve Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Temel Fotoğrafçılık Eğitimi ve Fotoğraf Çekimi kursuna katılan 22 kursiyerin 60 eseri, Karma Fotoğraf Sergisi'nde sergilendi. Sergi, Denizli Büyükşehir Belediyesi Turan Bahadır Sergi Salonu'nda gerçekleşti ve Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt, davetliler ve sanatseverlerin katılımıyla açıldı. Sergi hakkında bilgi veren Denizli Büyükşehir Belediyesi personeli ve fotoğraf sanatçısı Zeki Akakça, kursiyerlerin sergi için emek harcadığını ve desteklerinden dolayı Başkan Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Kültür ve sanata tam destek

Başkan Çavuşoğlu, Denizli'nin sokaklarının, caddelerinin ve meydanlarının sanatla buluşacağını belirterek, kenti bir sanat şehri haline getirmek için çaba sarf edeceklerini dile getirdi. Sergide 22 fotoğrafçının eserlerini görmekten memnuniyet duyacaklarını ifade eden Başkan Çavuşoğlu, "Daha büyük güzellikler, sanatla anılabilecek bir şehri daha da güzelleştirmek bizim elimizde olacak. Bu anlamda katkı ve desteklerimizi esirgemeden bu süreci tamamlayacağız" dedi. Konuşmaların ardından Başkan Çavuşoğlu, kursiyerlerle birlikte serginin açılışını gerçekleştirdi.

22 kursiyerin 60 eseri sergileniyor

Genç Denizli Karma Fotoğraf Sergisi'nde son iki dönem temel fotoğrafçılık eğitimi ve fotoğraf çekimi kursuna katılan 60 kursiyerden 22'sinin 60 eseri sergileniyor. Sergide, Denizli ve çevresine ait fotoğrafların yanı sıra farklı şehir ve ülkelerden görüntüler de yer alıyor. Sergi, 6 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.