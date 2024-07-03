Kamp, 22 Temmuz-24 Ağustos tarihleri arasında Cankurtaran Mesireliği'nde gerçekleştirilecek olup, lise öğrencilerinin soyut matematik ve fizik alanlarına olan ilgilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Kamp için başvurular 3 Temmuz 2024 tarihinden itibaren Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılabilecek. Başvuruların son tarihi 15 Temmuz 2024 Pazartesi olarak belirlendi. Kamp programına katılacak öğrencilerin Denizli genelindeki 2024-2025 eğitim öğretim döneminde 10, 11, ve 12. sınıfta olmaları gerekiyor.

Matematik ve fizik alanlarında meraklı öğrencileri hedefleyen kamp, seminerler, söyleşiler, araştırma toplantıları, gökbilim ve gökyüzü gözlemi gibi etkinliklerle zenginleştirilmiş. Ayrıca, resital, oryantiring, drama, tiyatro, spor etkinlikleri, resim, karikatür, sinema gibi sosyal aktiviteler de programda yer alacak. Kamp, 22-27 Temmuz, 29 Temmuz-3 Ağustos, 5-10 Ağustos, 12-17 Ağustos ve 19-24 Ağustos olmak üzere 5 dönem halinde düzenlenecek.

Başkan Çavuşoğlu'nun Mesajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, gençleri matematik ve fizik alanlarında çalışmaya teşvik eden kampın gençlerin geleceğe umutla bakabilmesini sağlayacağını ifade etti. Akıl ve bilim ışığında hareket ettiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, gençlerin katılımını beklediklerini ve böylece toplumun daha mutlu ve huzurlu bir geleceğe doğru ilerleyebileceğini belirtti.

Kamp ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru süreci için Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi ziyaret edilebilir.