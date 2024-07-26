Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan 41 yaşındaki Mustafa Albayrak'tan birkaç gündür haber alınamıyordu. Endişelenen annesi, oğlunu evde hareketsiz halde buldu. Durumu hemen yetkililere bildirdi.

Sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde, Mustafa Albayrak’ın bir süre önce hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, olay yerindeki ilk incelemelerin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Ölüm nedeni henüz belli değil

Mustafa Albayrak’ın ölüm nedeni, otopsi sonuçlarının ardından kesin olarak belirlenebilecek. Şu an için ölüm nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.