Denizli'de kuşların üreme mevsimine girmesiyle birlikte, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü'ne günlük yaklaşık 40 yaralı veya yuvasından düşen kuş şikayeti gelmekte olduğu bildirildi. DKMP'de görevli personeller, aldıkları bu ihbarlar doğrultusunda yaralı veya yuvadan düşen kuşlara en kısa sürede müdahale ediyorlar.

Yaralı kuşların veya yuvadan düşen yavru kuşların ilk müdahalelerinin DKMP tarafından yapıldığı kaydedildi. Yaralı hayvanlar, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edildikten sonra tekrar doğal ortama salınmaktadırlar.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı, kuşların üreme mevsiminde artan yaralanma vakalarına dikkat çekerek, bu hayvanların tedavi edilip yeniden doğaya salınması için gerekli çalışmaların yapıldığını vurguladı. Ayrıca, vatandaşların da yaralı veya düşmüş kuşları DKMP'ye bildirmesi ve bu konuda duyarlılık göstermesi gerektiğini belirtti.