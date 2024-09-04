Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, parkta alkol alan üç genç, spor kulübünün güvenlik kameralarının ışıklarından rahatsız oldu. Bir genç, taşla iki güvenlik kamerasını kırarak tepki gösterdi. Spor kulübü başkanı Behcet Arım, yaşanan olayı "tiyatro gibi" sözleriyle değerlendirdi.

Olayın detayları

Olay, Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi’nde sabaha karşı saat 05.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, parkta birlikte alkol alan üç genç, hemen yan tarafta bulunan spor kulübüne ait güvenlik kameralarının ışıklarından rahatsız oldu. Gençlerden biri, kameraların ışığının gözünü rahatsız ettiği gerekçesiyle yerden bulduğu bir taşı eline alarak kameraya fırlattı. İlk denemede hedefi tutturamayan genç, arkadaşlarının uyarılarına rağmen taş atmaya devam etti ve sonunda kamerayı kırmayı başardı.

İkinci kamerayı da hedef aldı

İlk kamerayı kırdıktan sonra yerine oturan genç, kısa bir süre sonra diğer güvenlik kamerasını fark etti. Yeniden yerinden kalkarak başka bir taş aramaya koyulan genç, iki denemede bu kamerayı da kırdı. Güvenlik kameralarının kırıldığı anlar, saldırı sonrası devre dışı kalan kameraların kayıtlarına anbean yansıdı. Sabah saatlerinde tesislere gelen kulüp idarecileri, kameraların hasar gördüğünü fark etti ve güvenlik kayıtlarını incelediğinde üç gencin saldırısını tespit etti. Olayla ilgili olarak polise başvuran kulüp yetkilileri, gençlerden şikayetçi oldu. Polis ekipleri, olaya karışan gençlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kulüp Başkanı: "Tiyatro"

Spor kulübü başkanı ve aynı zamanda antrenörü olan Behcet Arım, sabah antrenman için geldiğinde karşılaştığı manzara karşısında büyük bir şok yaşadı. Güvenlik kameralarının zarar gördüğünü fark eden Arım, olayla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık 20 yıldır bu kulüpte çocukları yetiştiriyoruz. Sabah geldiğimizde iki kameranın hasar gördüğünü fark ettik. Güvenlik kayıtlarını incelediğimizde üç gencin sabaha karşı parkta alkol aldığını ve kameraların ışığından rahatsız olduklarını gördük. Bir tanesi yerden taş alıp kameraya fırlattı ve kırdı. Bu olay tam bir tiyatro gibi. İlk defa böyle bir olayla karşılaşıyoruz. Bizim amacımız burada spor yaptırmak. Denizli’nin merkezinde bulunan kulübümüz, akşamları ailelerin gelip tertemiz bir ortamda vakit geçirdiği güvenli bir yer. Bu olay ise bizim için bir nazar boncuğu olsun."