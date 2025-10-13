Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde Bozburun Mahallesi’nde faaliyet gösteren belediyeye ait halk ekmek fabrikasında çekildiği öne sürülen görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde fabrikanın içinde farelerin dolaştığı iddia edilince, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde tesiste kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Ekiplerin yaptığı incelemelerde fabrika zemininin bir bölümünde ölü fare bulundu. Ayrıca kalorifer peteklerinin küflendiği, bazı üretim alanlarında hijyen standartlarının ciddi şekilde ihlal edildiği belirlendi. Hamur karma makineleri ve üretim bölümleri detaylı bir şekilde incelenirken, ekipler tespit ettikleri eksiklikleri kayıt altına aldı.

Faaliyetler Geçici Olarak Durduruldu

Denetim sonucunda, fabrikanın genel hijyen kurallarına uymadığı yönünde rapor hazırlandı. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında düzenlenen tutanak doğrultusunda işletmeye resmi tebligat yapıldı. Halk ekmek fabrikasının faaliyetlerinin, tespit edilen eksiklikler tamamen giderilene kadar durdurulmasına karar verildi.

İdari İşlemler Başlatıldı

Yetkililer, fabrikanın üretim koşullarının insan sağlığı açısından risk oluşturduğunu vurgularken, hijyen eksikliklerinin giderilmesi için gerekli süreçlerin başlatıldığını bildirdi. Ayrıca işletmeye yönelik idari yaptırımlarla ilgili işlemlerin devam ettiği belirtildi.

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması üzerine vatandaşlar, özellikle günlük olarak bu fabrikadan temin edilen halk ekmeklerin hijyeninden endişe duyduklarını dile getirdi. Fabrikanın ne zaman yeniden faaliyete geçeceği, yapılacak temizlik ve iyileştirme çalışmalarının ardından netleşecek.