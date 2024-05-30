Olay, dün saat 23.00 sıralarında Denizli Devlet Hastanesi acil servisi önünde meydana geldi. Kentte bir mağazanın yönetim kurulu başkanı olan Oktay Yılmaz, 20 ATS 75 plakalı lüks otomobiliyle hastaneye geldi. Yılmaz, acil servis önünde otomobilinden indiği sırada, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Silahlı Saldırgan Kaçtı

Saldırgan, tabancayla açtığı ateş sonucu Yılmaz'ı kasığından vurduktan sonra hızla olay yerinden kaçtı. Silah sesleri hastane önünde panik ve korkuya neden oldu. Yere yığılan Yılmaz, hemen olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından acil servise alındı.

Oktay Yılmaz'ın Durumu

Tedavi altına alınan Oktay Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Hastane yetkilileri, Yılmaz'ın durumunun stabil olduğunu belirtti.

Polis Ekipleri Soruşturma Başlattı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hastane önünde geniş çaplı inceleme başlattı. Saldırganın kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışmalar sürüyor. Polis, görgü tanıkları ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek saldırganın izini sürüyor.