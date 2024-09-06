Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Denizli İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında 4 Eylül 2024 tarihinde önemli bir protokol imzalandı. Protokole göre, sığır cinsi hayvanların küpelenip, kimliklendirilerek kayıt altına alınması yetkisi artık Denizli İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından yürütülecek.

Denizli'de hayvancılık sektöründe beklentiler

2024 yılı itibariyle Denizli ilinde sığır cinsi hayvan varlığının 262.478 baş olduğu bildirildi. Yaklaşık 12.000 büyükbaş hayvancılık işletmesinin 2024 sonu itibariyle yaklaşık 475.000 ton çiğ inek sütü sanayiye arz edeceği öngörülüyor. Ayrıca, yıl sonunda işletmelerde doğacak 90.000 baş buzağının küpelenerek kayıt altına alınması planlanıyor.

Yetki devri ve teşekkürler

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, bu önemli görevin Denizli İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne devredilmesinin, ildeki büyükbaş hayvancılık işletmelerinin yönetimini ve kayıt altına alınmasını daha etkili bir şekilde gerçekleştireceğini belirtti. Denizli İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Topaloğlu ise, yetki devrini uygun bulan İl Müdürü Şakir Çınar ve gerekli düzenlemeleri sağlayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya teşekkür etti.

Vatandaşların buzağı doğumlarını bildirmeleri için 0 258 268 55 33 ve 0 258 251 56 56 nolu ALO BUZAĞI hattını kullanmaları yeterli olacaktır.