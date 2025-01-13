Denizli’nin Çivril ilçesine bağlı Seraserli Mahallesi’ndeki koyda iki tur teknesinin aküleri, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Mahalle sakinlerinin "liman" olarak adlandırdığı bölgede gerçekleşen olayda, aküleri çalınan tekneler, Işıklı Gölü’ne tura çıkan kaptanlar tarafından fark edildi.

Kaptan Çetinkaya: "Ekmeğimiz çalındı"

Teknelerinden aküleri çalınan kaptanlardan biri olan Özer Çetinkaya, güvenlik güçlerinden yardım talep etti. Çetinkaya, "Geçen yıl 1 Haziran’da başlayan nilüfer turları bu yıl su seviyesinin düşmesi nedeniyle ağustos sonunda sona erdi. Şimdi ördek avı için düzenlenen turlara çıkıyoruz. Dün öğleden sonra tekneyle tura çıktım, akşam Seraserli Mahallesi’ndeki limana döndüm. Ertesi sabah geldiğimde ise iki teknedeki 60 amperlik akülerin kablolarının kesilerek çalındığını gördüm. Kış aylarında teknelerimiz koylarda çekili vaziyette duruyor. Ne yazık ki ekmek teknelerimiz hırsızların hedefi oldu," dedi.

Yardım talebi

Çetinkaya, olayın diğer teknelerde de yaşanabileceği konusunda endişe duyduğunu belirterek, Jandarma ekiplerinden yardım istedi. “Bu hırsızlık olaylarının bir an önce çözülüp hırsızların yakalanarak adalet önünde hesap vermesini istiyoruz” diyerek, yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti.