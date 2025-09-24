Denizli’nin Pamukkale ilçesinde husumetli iki taraf arasında çıkan kavgada bıçak, sopa ve yumruklar kullanıldı. 3 kişi yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 19 Eylül’de Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi 952 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, husumetli oldukları öğrenilen L.K. ile B.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından B.K., motosikletiyle L.K.’nın motosikletine çarptı. Bunun üzerine kavga büyüdü. B.K.’ya akrabası M.K. da katıldı ve taraflar arasında bıçak, sopa ve yumrukların kullanıldığı arbede yaşandı.

3 yaralı hastaneye kaldırıldı

Kavgada L.K., B.K. ve M.K. yaralandı. Yaralılara olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edildi, ardından Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar.

Yaralıların tedavisinin sürdüğü, polis ekiplerinin ise olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Kavga anı kameraya yansıdı

Yaşanan kavga, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde B.K.’nın motosikletiyle L.K.’nın motosikletine çarptığı ve ardından tarafların birbirine saldırdığı anlar yer aldı.