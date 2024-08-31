Kaza, akşam saatlerinde Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi’nde, Pamukkale – Karahayıt karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karşı yönlerden seyir halinde olan bir otomobil ile bir SUV araç, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrol kaybı sonucu kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar büyük maddi hasar alırken, olay yeri adeta savaş alanına döndü.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yolda trafik kontrollü şekilde sağlandı. Araçların çekilmesiyle birlikte yol yeniden trafiğe açıldı ve normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.