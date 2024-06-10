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Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ağır yaralı olarak Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Ulaba müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sağlık ekipleri kazada yaralanan 6 kişiyi farklı hastanelere sevk etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile Anıl B. (35), Çağın Alp B. (3), Yaman Arın B. (1) ve İbrahim Ulaba (49) yaralandı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde iki otomobil in çarpıştığı kaza da 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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