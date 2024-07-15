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Öte yandan kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre aksadı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesi nde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı .

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