DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, babası yaralandı.
İbrahim Çetin idaresindeki 35 NHG 38 plakalı otomobil, Bereketler Mahallesi 10208 Sokak'ta Talha Tahsin Özkaya yönetimindeki 20 ANA 995 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Çetin ile yanında bulunan oğlu Hasan Çetin yaralandı.
Ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Çetin müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: aa