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Denizli'de bir otomobil Büyük Menderes Nehri'ne uçtu!

Denizli'de bir otomobil Büyük Menderes Nehri'ne uçtu!

Kazada sürücü Çetin ile yanında bulunan oğlu Hasan Çetin yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 yaşında ki çocuk hayatını kaybetti, babası yaralandı.

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