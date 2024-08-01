Dün akşam saatlerinde Antalya'nın Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde yaşanan olayda, Caner Karayağız isimli vatandaş, Denizli'nin Çivril ilçesinden çalınan otomobilinin bulunduğunu belirterek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Hırsızlık Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.

Parmak izi araştırması yapıldı

250 kilometre uzaklıkta bulunan otomobilde, Antalya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri parmak izi çalışması yaptı. Çalışmaların ardından aküsü boşalan araç, önce iterek çalıştırılmaya çalışıldı. Aküsü takviye edilerek çalıştırılan otomobil, Caner Karayağız’a teslim edildi. Araç, işlemlerin tamamlanması için İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Şüpheli kısa sürede yakalandı

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahsı kısa sürede yakaladı. Şüpheli, ifadesinde araç sahibi ile tartıştığını ve kızarak aracı Antalya’ya getirdiğini söyledi. Elektrik tesisatı işiyle uğraştıklarını belirten Caner Karayağız, "Sabaha karşı Denizli Çivril’deki şantiye alanında çalındı araç. Aracı çalanları zaten tanıyoruz. Bizim çalışanlarımızdan biri, aralarında husumet çıkıyor. Araçla birlikte cüzdanları şantiyeden toplayıp götürüyor. Emniyete ihbarda bulunduk. Aracın Antalya’da olduğu bilgisi geldi. Park halinde bırakmışlar aracı, anahtar üzerinde, telefon ve cüzdan içinde bırakıp kaçmışlar. Gerekli işlemleri polis arkadaşlar yapacak artık" dedi.