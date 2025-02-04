Merkezefendi Belediyesi, Denizli'nin ilk ve tek Halk Ekmek Fabrikası'nı faaliyete geçiriyor. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Halk Süt, Halk Ekmek ve Halk Et’i aynı anda sunan ilk ilçe belediyesi olarak, bu önemli projeyle halkımıza kaliteli ve uygun fiyatlı gıda ürünleri sunacağız" dedi.

Ege'nin en büyük üretim tesisi

Merkezefendi Belediyesi, aile bütçelerine destek sağlayan projelerine bir yenisini daha ekliyor. Halk Süt, Halk Ekmek ve Halk Et hizmetlerini bir arada sunan ilk ilçe belediyesi olan Merkezefendi, Denizli’nin ilk Halk Ekmek Fabrikası'nı açmaya hazırlanıyor. 3 bin 600 metrekare kapalı alana sahip fabrikada sofralık ekmek, glütensiz ürünler, yaş ve kuru pastalar, simit, poğaça gibi çeşitli ürünler üretilecek. Ayrıca Halk Et ürünlerinin de sunulacağı tesis, Ege'nin en büyük entegre üretim tesisi olarak dikkat çekiyor.

Fabrikanın açılışı yarın yapılacak

Merkezefendi Halk Ekmek Fabrikası, 5 Şubat Çarşamba günü saat 11.30’da Bozburun Mahallesi Ahmet Nazif Zorlu Sanayi Sitesi’nde açılacak. Açılışa katılmak isteyen vatandaşlar için belirlenen noktalardan ücretsiz servisler kaldırılacak.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, halkın bütçesine katkı sağlayacak bu projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Halk Süt, Halk Ekmek ve Halk Et’i aynı anda sunan ilk ve tek ilçe belediyesi olarak, Denizli’nin ilk Halk Ekmek Fabrikasını da hizmete açıyoruz. 3 bin 600 metre kare kapalı alan içerisinde sofralık ekmek ve roll ekmek üretim alanı, glütensiz ürünler üretim alanı, yaş pasta ve kuru pasta üretim alanı, simit poğaça üretim alanı, Halk Et parçalama alanı ve endüstriyel mutfağı ile Ege’nin en büyük entegre üretim tesisi olma özelliğine sahip Halk Ekmek Fabrikamız sizleri kaliteli, güvenilir ve uygun fiyatlı gıda ürünleriyle buluşturacak. Üreten Merkezefendi hedefiyle çıktığımız bu yolda, siz değerli hemşehrilerimizin bütçesine katkı sağlayacak olan Merkezefendi Halk Ekmek Fabrikamız, 5 Şubat Çarşamba günü saat 11.30’da açılacak. Bozburun Mahallesi Ahmet Nazif Zorlu Sanayi Sitesi içerisindeki açılış törenimize tüm hemşerilerimizi davet ediyorum” dedi.