Denizli’nin Pamukkale ilçesi Karakurt Mahallesi’nde ormanlık alana yakın bir noktada kaçak olarak dökülen atıkların ateşe verilmesi sonucu çıkan yangın, büyük paniğe neden oldu. Yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, bölgeye dökülen plastik izolasyon malzemeleri ve strafor gibi yanıcı atıklar, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateşe verildi. Genç çam ağaçlarının bulunduğu ağaçlandırma sahasında hızla büyüyen yangın, kentin birçok noktasından görülen yoğun dumanlara neden oldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine hızla olay yerine sevk edilen Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, metrelerce yükselen alevlere kısa sürede müdahale etti. Yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları tamamlandı.

Yangın sırasında bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görgü tanıkları, doğayı tehdit eden bu duyarsızlığa tepki gösterdi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yangının çıkış nedenini ve sorumlularını belirlemek amacıyla incelemeler sürüyor.