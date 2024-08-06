Denizli’nin Buldan ilçesinde bulunan Dımbazlar Göledinde kaçak kerevit avlayan iki kişi, gece yarısı düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Buldan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmada, avcıların gölette kurdukları tuzaklar ele geçirildi.

Operasyonun detayları

Gece saatlerinde yapılan baskında, avcıların kaçak kerevit avlamak için kurdukları tuzaklar, kullanıldıkları bot ve diğer ekipmanlarla birlikte ele geçirildi. Yakaladıkları kerevitler ise, doğaya zarar vermemek amacıyla ekipler tarafından gölete bırakıldı.

Yasal işlemler başlatıldı

Kaçak avcılık yapan iki şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.