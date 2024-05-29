Buldan ilçesine bağlı Çamköy Mahallesi eski mezarlık mevkiinde yapılan kaçak kazı ihbarını değerlendiren Denizli İl Jandarma Komutanlığı, operasyon için harekete geçti. Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda A.G. ve M.A. kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Kaçak kazı yapan kişiler, ifadeleri alınmak üzere adli makamlara sevk edilirken, operasyonda 2 adet dedektör, 2 adet kulaklık ve 2 adet kazma ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Editör: Simge Akbulut