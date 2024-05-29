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Kaçak kazı yapan kişiler, ifadeleri alınmak üzere adli makamlara sevk edilirken, operasyonda 2 adet dedektör, 2 adet kulaklık ve 2 adet kazma ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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