Denizli’de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir araçta 200 karton kaçak sigara ele geçirildi. Operasyon sırasında şüpheli Veysel D. hakkında adli işlem yapıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlarda önemli bir başarıya imza attı. "Tütün ve Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı" suçunun önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerde, 200 karton kaçak sigara ele geçirildi.

Operasyonun detayları

Jandarmanın dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphe üzerine durdurduğu bir araçta arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada, çöp poşetlerine saklanmış kaçak sigaralar bulundu. Operasyon sonucunda, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçu kapsamında şüpheli Veysel D. hakkında adli işlem başlatıldı.

Şüpheli serbest bırakıldı

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Veysel D., karakolda verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı. Kaçak sigaraların piyasa değeri ve kaçakçılığın boyutları hakkında ise detaylı bir açıklama yapılmadı.