Denizli'nin Tavas ilçesi Karahisar Mahallesi'nde, Müge E. (34) isimli kadın evinde ölü bulundu. Tek katlı müstakil evden gelen bağırışma sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olayın ayrıntıları

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, evin salonunda hareketsiz yatan Müge E.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri tespit etti. Üç çocuk annesi olan kadının cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde dedektör köpeği yardımıyla arama yaptı. Evin çevresinde yapılan araştırmalar sonucunda, olay yerinden araçla ayrıldığı belirlenen F.Y. (33), S.S. (42) ve A.K. (22) adlı şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Eşi gözaltına alındı

Sağlık ekiplerine olaydan kısa süre önce ihbarda bulunan ve evde bulunamayan Müge E.'nin eşi Mehmet Ali E. (36) de jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınan şüphelilerin sayısı dörde yükseldi.

Darp eden eşin sabıkası varmış

Mehmet Ali E.'nin, jandarmadaki ilk ifadesinde, cezaevinde bulunduğu sırada eşinin kendisini aldattığını öğrendiğini, bu nedenle evde çıkan tartışma sırasında sinirlenerek demir sopayla eşini darp ettiğini ve ardından evden ayrılarak sağlık ekiplerine haber verdiğini söylediği belirtildi.

Mehmet Ali E.'nin, kentte karıştığı bir yaralamalı trafik kazası sonrası cezaevine girdiği ve 10 gün önce tahliye edildiği, ayrıca uyuşturucu kullanmaktan sabıkasının bulunduğu öğrenildi.