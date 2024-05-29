Denizli’de hayata geçirilen "Girişimci Kadınlar Üretime Hazırlar" projesi kapsamında eğitim alan 200 kadın, öğrendikleriyle üretime geçmek için sabırsızlanıyor. İçişleri Bakanlığı’nın desteklediği projede, kadınlara gastronomi eğitimi veriliyor.

"Büyük bir ilgiyle karşılaştık"

Proje hakkında bilgi veren şef Nahide Erkan, “Başlangıçta 30 dezavantajlı kadına eğitim vermeyi planlamıştık. Ancak büyük bir ilgiyle karşılaştık ve 200 kadın başvuruda bulundu. Şartları uygun olan ve ders saatlerine uyan 100 kadınla eğitime başladık. Üç haftadır her Salı ve Cuma günleri eğitimlerimize devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.