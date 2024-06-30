Buluşmada, Denizli sanayisinde ve iş dünyasında kadının yeri ve kadın girişimcilerin desteklenmesi ele alındı. Toplantıda, TOBB 'un Genç Girişimciler Kurulu ve Kadın Girişimciler Kurulu'nun önemli projelerinden olduğu vurgulandı. Kadın istihdamının ve kadın girişimci sayısının artırılması için çalışmalar yapılacağı ifade edildi.

Denizli'ye kazandırılacak Yeni Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projeleri ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürütülen Hami Protokolü'nün kadın girişimcilere destek sağlayacağı belirtildi. Meslek Komiteleri ve Komisyonları'nın da bu konudaki çalışmalarına devam edeceği kaydedildi.

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu'ndan yeni projeler

TOBB Denizli İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayla Taşçıoğlu, kurulun yürüttüğü çalışmaları ve hayata geçirdikleri projeleri anlattı. Önümüzdeki dönemde de kent için önemli projeler gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirten Taşçıoğlu, "Görünen değil, çalışan kadın olmak istiyoruz" dedi.