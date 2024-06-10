Kaza, bu akşam saatlerinde Kızılcabölük Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Ulaba idaresindeki özel bir sürücü kursuna ait otomobil, karşı şeritten gelen ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle karşı şeritten gelen otomobil yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada İbrahim Ulaba ağır yaralanırken, diğer araçtaki sürücü ve 4 yolcu da yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Maalesef, ağır yaralanan İbrahim Ulaba, tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.