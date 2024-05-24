Kaza, saat 19.00 sıralarında Kocabaş Mahallesi Denizli-Afyonkarahisar karayolunda gerçekleşti. Şinasi Tolga Ç. yönetimindeki 06 DFS 833 plakalı otomobilin sürücüsü, kontrolünü kaybederek refüjü aşarak karşı şeride geçti. Bu sırada, karşı yönden gelen Mahmut Keser'in kullandığı 34 DIA 831 plakalı otomobil ile çarpıştılar.

Kaza sonucunda, Mahmut Keser olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi Maynur Keser ise yaralandı. Kazanın neden olduğu araçlardan birinin sürücüsü Şinasi Tolga Ç. de hafif şekilde yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Mahmut Keser'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kazayla ilgili olarak, olay yerinde gerekli incelemeler ve soruşturma başlatıldı.