Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Yusuf S. ve arkadaşları Emircan U. (20), Muhammet S. (20), Furkan A. (19), İsmail B. (21), Tolga G. (18) ile kuzeni tutuksuz sanık Hasan S. katıldı. Sanık Buse K. ise duruşmaya İzmir Aliağa Kadın Ceza İnfaz Kurumundan SEGBİS aracılığıyla katıldı. Maktulün yakınları ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Savunmalar ve talepler

Cumhuriyet savcısının sunduğu mütalaaya ilişkin savunmaları istenen sanıklar, mütalaayı kabul etmediklerini beyan ederek, tahliye taleplerinde bulundu. Sanık avukatları mütalaayı inceleme imkanlarının olmadığını belirterek ek süre ve tutuklu bulundukları süre göz önünde bulundurularak tahliye talep etti. Merve Acar’ın ailesinin avukatı Melike İlkgül Yurttürk de ek süre talebinde bulundu.

Keşif kararı ve duruşmanın ertelenmesi

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddederek, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. İlk duruşmada reddedilen keşif talebi, bugün yapılan duruşmada kabul edilerek, olay yerinde tüm sanıkların katılımıyla yüksek güvenlik önlemleri altında keşif yapılmasına karar verildi. Duruşma, 24 Eylül’e ertelendi. Keşifte, tüm sanıkların olay anındaki konumlarının değerlendirileceği bildirildi.

Olayın geçmişi

20 Ağustos 2023’te Denizli’nin Pamukkale ilçesi Kayhan Mahallesi’nde meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla markete gelen Yusuf S., pompalı tüfekle ateş açarak kasiyer Merve Acar (28) ile kuzeni Hasan S.’yi yaralamıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Merve Acar, yaşamını yitirmişti. Olayın ardından Yusuf S. ve arkadaşları hakkında "ağırlaştırılmış müebbet" ve 15’er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.