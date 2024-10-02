Denizli'de Kaybolan Alzheimer Hastası 5 Gündür Aranıyor

Denizli’nin Çivril ilçesinde 5 gündür kayıp olan 79 yaşındaki Alzheimer hastası Himmet Koçyiğit için arama çalışmaları sürüyor. Koçyiğit, hastaneye gitmek üzere evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

Son görülme noktası hastane civarı

Edinilen bilgilere göre, Çivril ilçesine bağlı Işıklı-Akdağ Mahallesi'nde yaşayan Himmet Koçyiğit, 27 Eylül Cuma günü hastaneye gitmek üzere evinden ayrıldı ancak geri dönmedi. Koçyiğit'in en son Çivril Devlet Hastanesi civarında görüldüğü öğrenildi.

Aileden kayıp başvurusu

Yaşlı adamın eve dönmemesi üzerine ailesi, kayıp başvurusu yaparak yardım talebinde bulundu. Kayıp başvurusunun ardından emniyet güçleri geniş çaplı bir arama başlattı. Ailesi ve kolluk kuvvetleri, Koçyiğit'in bulunması için vatandaşlardan yardım bekliyor.

Himmet Koçyiğit’in fotoğrafları paylaşılırken, kendisini görenlerin en yakın kolluk kuvvetlerine veya ailesine haber vermesi çağrısında bulunuldu. Arama çalışmaları, ailenin umutlu bekleyişiyle devam ediyor.