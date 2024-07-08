Denizli’nin Serinhisar ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, otomobiliyle refüje çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Serinhisar ilçesinde 35 AAS 86 plakalı otomobilin henüz ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Kontrolden çıkan araç, orta refüje çarparak yan yattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Otomobilde ise ciddi maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.