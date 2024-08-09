Denizli’de kazada yaralanan anne yaşam mücadelesini kaybetti

Denizli’nin Buldan ilçesinde 20 Haziran Cumartesi günü meydana gelen trafik kazasında, eşi ve kızıyla birlikte yaralanan 69 yaşındaki Münevver Baysal, 20 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazanın detayları

Denizli'nin Buldan ilçesi Bölmekaya mevkiinde, Ethem Baysal'ın kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, araçta yaralı olarak bulunan Ethem Baysal, eşi Münevver Baysal ve kızları Aylin Baysal'ı hastaneye kaldırdı.

Tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Münevver Baysal, kazanın ardından Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi ancak durumu ağır olduğundan Denizli Devlet Hastanesi'ne transfer edildi. Yoğun bakımda 20 gün süren tedavisinin ardından Baysal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma devam ediyor

Münevver Baysal’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazanın nedenlerine ilişkin başlatılan soruşturma ise sürüyor.