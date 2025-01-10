Denizli Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi yarıyıl tatilinde öğrencileri ağırlayacak.

5 günlük kış kamp boyunca, katılımcılar toplamda 10 saatlik bir eğitim programından faydalanacak ve programı başarıyla tamamlayanlara “Katılım Başarı Belgesi” verilecek.

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Ücretsiz programın kontenjanı sınırlı olacak

7-12 yaş grubu için planlanan atölyelerde, teknolojiden tasarıma kadar geniş bir yelpazede öğrenciler becerilerini geliştirirken eğlenecek. Kontenjanların sınırlı olduğu bu özel programa minikler ücretsiz bir şekilde katılım sağlayabilecek.

Kaynak: HABER MERKEZİ