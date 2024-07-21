Denizli'nin Tavas ilçesi Avdan Mahallesi'nde Avdan Madencilik Şirketi'nin kömür ocağını genişletme projesine karşı açılan davada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın verdiği 'ÇED olumlu' kararı iptal edildi.

Mahkeme kararının detayları

Denizli 1. İdare Mahkemesi, Avdan Madencilik ve Enerji Şirketi'nin kapasite artışına yönelik yaptığı başvurunun iptali için açılan davada, bölgedeki tarım arazilerinin zarar göreceği gerekçesiyle 'ÇED olumlu' kararını iptal etti. Mahkeme, bilirkişi raporları ve beyanlar doğrultusunda, planlanan kapasite artışının bölgedeki tarımı olumsuz etkileyeceğine hükmetti.

ÇED olumlu kararının iptali

Mahkeme, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Kararının iptali ile ilgili olarak, bölgedeki tarım arazilerinin korunması gerektiğine dikkat çekti. Şirketin gerekli tedbirlerin alınacağı iddiası, mahkeme tarafından yeterli bulunmadı.

Avdan halkının tepkisi

Avdan halkı, mahkemenin bu kararını sevinçle karşıladı ve bu kararı bir kazanım olarak değerlendirdi. Avdan Platformu Sözcüsü Avukat Ozan Orpak, mahkemenin aldığı bu kararı memnuniyetle karşıladıklarını ve mücadelelerine devam edeceklerini belirtti.

Avukat Ozan Orpak, "Denizli 1. İdare Mahkemesi, Avdan lehine bir karar verdi. Bu karar, şirketin kapasite artırımı için başvurusunun reddine ilişkindir. Bilirkişiler, bölgenin tarım arazisi olduğunu ve kömür işletmesinin tarıma zarar vereceğini belirledi. Bu, Avdan halkı için büyük bir kazanımdır" dedi. Mahkemenin kararına rağmen, Avdan halkı mücadelelerine devam edeceklerini belirtti.