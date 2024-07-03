Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası büyük bir şans eseri can kaybı veya yaralanma olmadan atlatıldı. Saltak Caddesi'nde seyir halinde olan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırımı aşıp bir tatlıcıya daldı.

Tatlıcıya daldı

Saltak Caddesi ile Mimar Sinan Caddesi'nin kesişim noktasında bulunan tatlıcıya çarpan araç, işletmenin bahçesindeki masa ve sandalyeleri dağıtarak vitrin camını kırdıktan sonra durabildi. Kaza sırasında tatlıcıda müşteri bulunmaması ve yoldan geçen yayaların olmaması, muhtemel bir facianın önüne geçti.

Kazanın nedeni araştırılıyor

Polis, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan aracın sürücüsünün kazanın ardından ifadesine başvurdu. Kazayla ilgili soruşturma devam ederken, hafif ticari araç ve tatlıcıda meydana gelen maddi hasarın tespitine çalışılıyor.

Gece saatleri kazayı hafifletti

Kazanın gece saatlerinde yaşanması, bölgedeki yaya ve araç trafiğinin az olması nedeniyle olası bir felaketin önüne geçti. Tatlıcı işletmesinin yetkilileri, kazanın ardından büyük bir şok yaşadıklarını, ancak kimsenin zarar görmemiş olmasından dolayı teselli bulduklarını belirtti.

Kazanın sebepleri ve oluş şekli hakkında detaylı soruşturma sürüyor.