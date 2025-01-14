Denizli'nin Çal ilçesi, Denizler Mahallesi yakınlarında tehlikeli bir trafik kazası meydana geldi. Çivril ilçesinden Denizli merkezine doğru seyir halinde olan Ş.A.A. yönetimindeki 20 ACF 833 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücünün dikkatsizliği sonucu kontrolden çıktı ve 2 metrelik şarampole uçtu.

Kaza sonrası ilk müdahale olay yerinde yapıldı

Kazayı gören diğer sürücüler, hemen jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak Çal Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Sürücü Ş.A.A., buradaki ilk tedavisinin ardından daha kapsamlı tedavi için Denizli'deki bir hastaneye nakledildi.

Soruşturma başlatıldı

Şarampole uçan araç, çekici yardımıyla kurtarıldı. Araçta maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, sürücülerin dikkatli olmaları ve özellikle yoğun yağışlı ve sisli havalarda daha temkinli sürmeleri konusunda uyarılarda bulundular.