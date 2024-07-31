Bunlar da ilginizi çekebilir

Cinayet öncesi Müge Elbeli'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Elbeli, eşinin cezaevinden çıkışını coşkuyla kutlayarak “Bugün hasret son buluyor. Müge’nin Malisi geliyor. Dakikalar kaldı” notunu yazmıştı.

Denizli'nin Tavas ilçesi Karahisar Mahallesi'nde meydana gelen cinayet , geçen hafta cezaevi nden izinli çıkan M.A.E. (37) ile eş i Müge Elbeli (34) arasında yaşanan bir tartışma sırasında gerçekleşti. Akşam saatlerinde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.A.E., kavgada eşi Müge Elbeli'yi bıçakla ağır şekilde yaralayarak hayatını kaybetmesine neden oldu. Cinayetin ardından aracıyla olay yerinden kaçtı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.