Denizli'nin Tavas ilçesi Karahisar Mahallesi'nde meydana gelen cinayet, geçen hafta cezaevinden izinli çıkan M.A.E. (37) ile eşi Müge Elbeli (34) arasında yaşanan bir tartışma sırasında gerçekleşti. Akşam saatlerinde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.A.E., kavgada eşi Müge Elbeli'yi bıçakla ağır şekilde yaralayarak hayatını kaybetmesine neden oldu. Cinayetin ardından aracıyla olay yerinden kaçtı.
Bıçak darbeleri alan kadın hayatını kaybetti
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Müge Elbeli'nin bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Elbeli'nin cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Cinayet öncesi Müge Elbeli'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Elbeli, eşinin cezaevinden çıkışını coşkuyla kutlayarak “Bugün hasret son buluyor. Müge’nin Malisi geliyor. Dakikalar kaldı” notunu yazmıştı.