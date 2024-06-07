Dün saat 15.45 sıralarında, Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Akhan ve Karşıyaka mahalleleri arasında bulunan 100. Yıl Atatürk Ormanı’nda başlayan orman yangını, hızla yayılarak yakınlardaki yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ancak kısa bir süre sonra yangın, Bağırsak Deresi mevkiinde ikinci bir noktada yeniden başladı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler geniş bir alana yayıldı ve yerleşim alanları, bir otel ve iş yerleri tehdit altına girdi.

Yoğun müdahale ve ekipmanlar

Yangına karşı hava ve karadan yoğun bir mücadele başlatıldı. Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 2 helikopter, 120 personel, 15 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 2 treyler, 2 dozer, 2 greyder ve 10 hizmet aracı yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığına bağlı 13 arazöz, 5 tanker, 5 destek aracı ve 60 itfaiye personeli yangına müdahale etti.

Zararın boyutu ortaya çıktı

Günün ilk ışıklarıyla birlikte, yangının neden olduğu zarar daha net bir şekilde ortaya çıktı. Yangınla zarar gören yaklaşık 30 hektarlık ormanlık alanın yanı sıra, bir inşaatta kaynak yapılırken çıkan kıvılcımın yangına sebep olduğu iddia edildi.

Soruşturma devam ediyor

Yangınla ilgili soruşturma devam ederken, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, yangınla bağlantılı olduğu düşünülen 3 kişi gözaltına alındı.