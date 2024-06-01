Çal Bahadınlar mahallesinde hayat geçirilen proje ile köy evi restoran ve kafe haline getirildi. Çal Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen proje ile hazırlanan restoranda yöreye özgü yemek ve ikramların servis edileceği bildirildi. İşletmenin önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacağı ve yöresel yemeklerin köy halkı ile Halk eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanacağı belirtildi. Yerli ve yabancı turistleri yöresel lezzetlerle tanıştırmayı hedefleyen işletme, dekoru ile ziyaretçilerini geçmişe götürüyor. İşletmede yöreye özgü bükme, katmer ve ekmek çeşitleri ile kahvaltı servisi yapılacağı akşam ve öğlen servislerinde ise tarhana çorbası, bamya aşı, yaprak sarma, ızgara ve et güveç tarzı ikramların menüde yer alacağı ifade edildi.

Editör: Sude Kula