Denizli’nin Acıpayam ilçesinde krom madeninde meydana gelen göçükte iki işçi beline kadar toprak altında kaldı. Hayati tehlikesi bulunmayan işçilerin kurtarılması için AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 15.00 sıralarında Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi’nde bulunan krom madeninde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle oluşan göçükte işçiler Hüseyin Turan ve Ömer Duran toprak altında kaldı.

Ekipler bölgeye sevk edildi

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi. İşçilerin belden aşağısının göçük altında kaldığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı tespit edildi.

Denizli Valisi'nden açıklama geldi

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, maden sahasındaki kurtarma çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: