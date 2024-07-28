Denizli İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timleri ve Honaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Akbaş Barajı'nda gerçekleştirdikleri denetimlerde küçük balık avlayan 7 kişiyi tespit etti. Denetim sırasında, oltayla yakalanan balıkların boyutlarını inceleyen ekipler, balıkların 40 santimetreden küçük olmaması gerekirken 15-20 santimetre arasında olduğunu belirledi.

Toplam 18 bin 200 lira idari para cezası

Canlı balıklar tekrar doğal yaşam alanlarına bırakılırken, yaklaşık 20 ölü balığa el konuldu ve imha edilmek üzere toplandı. 'Su Ürünleri Kanunu’na muhalefet' suçundan 7 kişiye kişi başı 2 bin 600 lira olmak üzere toplamda 18 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.