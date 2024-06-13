Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı hayvan alımlarını sağlamak ve hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla önemli tedbirler aldı. 22 Mayıs 2024 tarihinde alınan "İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu Kararı" ile birlikte, il genelinde yoğun denetimler ve görevlendirmeler gerçekleştirildi.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar önderliğinde yapılan çalışmalar kapsamında, Merkezefendi İlçesi'nde bulunan Denizli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı önemli bir merkez haline geldi. Çınar, bu pazarda gerçekleştirilen hayvan kontrolleri sırasında yetiştiricilerle birebir görüşerek sorunlarını dinledi ve çözüm önerileri sundu.

İl Müdürü Şakir Çınar, yaptığı açıklamada, il genelinde alınan tedbirlerle vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şekilde kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için gereken her türlü çalışmanın yapıldığını belirtti. Çınar, kurbanlık hayvan alımlarında sağlık raporu, hayvan pasaportu ve nakil belgesi gibi belgelerin önemine vurgu yaparak, bu belgelere sahip olan hayvanların tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

Ayrıca, Çınar, hastalık riskini azaltmak amacıyla zayıf, hasta, gebe veya yeni doğum yapmış hayvanların kurbanlık olarak seçilmemesi gerektiği konusunda vatandaşları ve yetiştiricileri bilgilendirdi. Bu sayede, hem hayvan sağlığının korunması hem de halkın güvenli bir şekilde kurban ibadetlerini yerine getirmesine katkı sağlandı.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kurbanlık satış yerlerinde veteriner hekimler tarafından yapılan denetimlerle belge ve sağlık kontrollerini sağlarken, aynı zamanda Emniyet ve Jandarma Teşkilatı ile koordineli olarak yol kontrolleri yaparak belgesiz ve sağlıksız hayvan girişlerini önlemeye devam ediyor. Kesimlerde kulak küpesi bulunan hayvanların pasaportları ile birlikte görevlilere teslim edilmesi gerektiği de önemle vurgulandı.