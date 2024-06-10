Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanıklara ağır cezalar verildi.

Mahkeme heyeti, olayın baş faili olarak belirlenen Mustafa Akköse'ye, Hasan Akköse'nin "Tasarlayarak öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ayrıca, diğer suçlarından dolayı da ceza aldı.

Olay sırasında 18 yaşından küçük olan Hakan Özmen'e de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi, ancak yaş küçüklüğü nedeniyle cezası 15 yıla düşürüldü.

Davada diğer sanıklara da çeşitli cezalar verildi. Mehmet Görünmez'e müebbet hapis cezası verilirken, cezası yardım ettiği yönünden 12 yıla indirildi. Benzer şekilde, Ali İhsan Yıldırım'ın cezası da müebbet hapis iken, yardım ettiği gerekçesiyle 12 yıla indirildi.

Olayın 18 yaşından küçük sanıklarından Osman Çolak'a ise müebbet hapis cezası verildi, ancak yaş küçüklüğü ve yardım ettiği gerekçesiyle cezası 8 yıla düşürüldü.

Davada, suç delillerini karartma suçundan tüm sanıklar hakkında yeniden yargılama kararı alındı.

Davada karar açıklanırken, cinayetin kurbanlarından biri olan Hasan Akköse'nin annesi Aynur Kural, duruşmaya oğlunun fotoğrafının basılı olduğu bir tişörtle katıldı. Karar sonrasında Kural, adaletin tecellisi için uzun bir mücadele verdiklerini belirterek "Yolumuz daha bitmedi, istinafa da gideceğiz" dedi.