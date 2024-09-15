Festival, Denizli Pamukkale Filarmoni Derneği tarafından organize edilecek. Etkinlik, Denizli Belediyesi tarafından 1997 ve 1998 yıllarında düzenlendikten sonra uzun bir aradan sonra tekrar gerçekleştirilecek.

Denizli Pamukkale Filarmoni Derneği Başkanı Prof. Dr. Okan Bölükbaşı, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, bu yılki festivalin, caz müziğinin önemli isimlerini bir araya getireceğini belirtti. Bölükbaşı, etkinlik boyunca Türkiye'nin en önemli caz sanatçılarının sahne alacağını, festivalin sadece konserlerle sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda söyleşiler, atölye çalışmaları, belgesel film gösterimleri ve görsel sunumlarla zenginleştirileceğini ifade etti.

Bölükbaşı, Denizli'nin klasik müzik konusunda güçlü bir potansiyele ve kaliteli bir izleyici kitlesine sahip olduğunu vurguladı. Festival, bu potansiyeli daha da ileriye taşıyacak ve Denizlili sanatseverlere unutulmaz bir deneyim sunacak.

Festival, caz müziğinin çeşitliliğini ve derinliğini keşfetmek isteyenler için önemli bir fırsat olacak. Sanatseverler, hem ünlü caz müzisyenlerini dinleyip, hem de çeşitli sanat etkinliklerine katılarak keyifli zaman geçirme şansı bulacaklar.