Çakmak Mahallesi'nde bulunan okulda öğle yemeği olarak dağıtılan tavuklu pilavı yiyen 24 öğrenci, akşam saatlerinde mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı gibi belirtilerle fenalaştı.

Olayın bildirilmesi üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi ve öğrenciler zehirlenme şüphesiyle çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sağlık Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere yemekten örnek aldı ve hastanelere kaldırılan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu, taburcu edildikleri belirtildi.