Denizli’nin Acıpayam ilçesindeki krom madeninde dün yaşanan göçükte mahsur kalan iki işçiden Ömer Duran, yaklaşık 25 saat süren çalışmalar sonucu kurtarıldı. Diğer işçi Hüseyin Turan’ı kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.
Kurtarma çalışmaları sürüyor
Karaismailler Mahallesi’ndeki özel krom madeninde mahsur kalan işçilere jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri müdahale ediyor. Kurtarma çalışmalarına maden işçileri de destek veriyor.
Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, olay yerinde yürütülen çalışmaları yerinde takip ediyor.
Kaymakam Cankaloğlu'ndan açıklama geldi
Acıpayam Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, diğer işçiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Cankaloğlu, “Cumhuriyet Başsavcılığımıza soruşturmanın akabinde gerekli kapatma cezasıyla birlikte olay yerinde inceleme ve denetleme faaliyetleri yürütülecek” dedi.
Dün Karaismailler Mahallesi’ndeki maden ocağında göçük meydana gelmiş, ihbar üzerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmişti.